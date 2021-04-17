Прогноз погоды на 18 апреля: потеплеет до +15, часть регионов накроют дожди
Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, будет довольно прохладной. На севере и в части западных и центральных областей дожди. Температура в некоторых регионах поднимется до +15.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего традиционно будет на юге. В Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму прогнозируют +13...+15 градусов. В Одесской области – чуть холоднее.
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Север накроют дожди. На Черниговщине похолодает до +10...+12 градусов. В то же время на Житомирщине температура воздуха прогреется до +14.
Часть регионов на западе накроют осадки. Температура будет колебаться от +11 до +14 градусов. Дождливо будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
На востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Однако осадков ожидать не стоит. Теплее всего будет в Донецкой области, там столбики термометров поднимутся до +15.
В то же время в центральных областях также будет достаточно тепло. Днем синоптики прогнозируют там облачную погоду с прояснениями. Однако осадков там также не будет.
В Киеве воскресенье будет влажным и прохладным. Кое-где будет идти дождь, днем температура будет колебаться в пределах +10...+11 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
По словам синоптика Натальи Диденко, воскресенье в Украине снова не сулит теплой погоды. В большинстве областей завтра днем ожидается +10...+14 градусов.
В Карпатах еще ниже, на высокогорье до минусов. Ближайшей ночью во многих областях будут заморозки,
– предупредила она.
И добавила, что циклон с дождями "прикроет" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, вероятно, Житомирскую и Ровеенскую области.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +12...+14
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Суммы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 18 апреля / Карта Укргидрометцентра
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