Погода в Украине в воскресенье, 18 апреля, будет довольно прохладной. На севере и в части западных и центральных областей дожди. Температура в некоторых регионах поднимется до +15.

Теплее всего традиционно будет на юге. В Николаевской, Херсонской областях и в оккупированном Крыму прогнозируют +13...+15 градусов. В Одесской области – чуть холоднее.

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Север накроют дожди. На Черниговщине похолодает до +10...+12 градусов. В то же время на Житомирщине температура воздуха прогреется до +14.

Часть регионов на западе накроют осадки. Температура будет колебаться от +11 до +14 градусов. Дождливо будет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На востоке облачная погода будет держаться до самого вечера. Однако осадков ожидать не стоит. Теплее всего будет в Донецкой области, там столбики термометров поднимутся до +15.

В то же время в центральных областях также будет достаточно тепло. Днем синоптики прогнозируют там облачную погоду с прояснениями. Однако осадков там также не будет.

В Киеве воскресенье будет влажным и прохладным. Кое-где будет идти дождь, днем ​​температура будет колебаться в пределах +10...+11 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, воскресенье в Украине снова не сулит теплой погоды. В большинстве областей завтра днем ​​ожидается +10...+14 градусов.

В Карпатах еще ниже, на высокогорье до минусов. Ближайшей ночью во многих областях будут заморозки,

– предупредила она.

И добавила, что циклон с дождями "прикроет" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, вероятно, Житомирскую и Ровеенскую области.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Суммы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 18 апреля / Карта Укргидрометцентра