Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, которые идут в Украину. Похолодание придет уже в ночь на 17 апреля.

По данным синоптиков, в отдельных регионах Украины столбики термометров покажут 0...-5 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться и в течение 18 апреля.

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Из-за заморозков в западных и южных областях спасатели объявили первый уровень опасности.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в апреле не будет стабильной – солнечные дни будут менять дождевые, а температура воздуха будет то подниматься, то снова опускаться.

Какой будет погода в ближайшие дни

Источник: Укргидрометцентр