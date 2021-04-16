В Украине объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за заморозков, которые идут в Украину. Похолодание придет уже в ночь на 17 апреля.
Источник:ГСЧС
По данным синоптиков, в отдельных регионах Украины столбики термометров покажут 0...-5 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться и в течение 18 апреля.
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Из-за заморозков в западных и южных областях спасатели объявили первый уровень опасности.
Ранее синоптики предупреждали, что погода в апреле не будет стабильной – солнечные дни будут менять дождевые, а температура воздуха будет то подниматься, то снова опускаться.
Какой будет погода в ближайшие дни
Источник: Укргидрометцентр
- 17 апреля будет временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом, днем в центральных и южных областях без существенных осадков. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов, на юге и востоке страны – до +16 градусов.
- 18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью +1...+6 градусов. Также в большинстве областей Украины, кроме северных, на поверхности почвы будут заморозки. Днем синоптики ожидают +10...+15 градусов.
- 19 апреля в большинстве областей Украины будет преобладать погода без существенных осадков, только днем в южной части пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +1...+6 градусов, днем – до +11...+16 градусов.
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