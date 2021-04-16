Рятувальники оголосили штормове попередження через заморозки, які сунуть в Україну. Похолодання прийде вже у ніч проти 17 квітня.

За даними синоптиків, в окремих регіонах України стовпчики термометрів покажуть 0...-5 градусів. Така ж ситуація спостерігатиметься і протягом 18 квітня.

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Через заморозки у західних та південних областях рятувальники оголосили перший рівень небезпечності.

Раніше синоптики попереджали, що погода у квітні не буде стабільною – сонячні дні змінюватимуть дощові, а температура повітря то підійматиметься, то знову опускатиметься.

Якою буде погода найближчими днями

Джерело: Укргідрометцентр