Летняя жара часто является причиной невозможности выйти из дома. В частности, синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности на некоторых территориях Украины 18 августа.

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Прогноз по регионам

Собственно, наиболее следует быть осмотрительными жителям Запада. Во всех областях этого региона, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей, объявлена повышенная пожарная опасность.

Вместе с тем в этой части нашего государства кое-где будет дождь, а именно – на Львовщине, Ивано-Франковской, Закарпатье и Черновицкой области.

Опасаться высоких температур и пожаров следует также жителям Центра и частично Юга – Одесской области и Крыма. Хотя ожидается переменная облачность, однако без головного убора лучше на улицу не выходить.

В то же время на Севера да Востоке будет благоприятна метеорологическая ситуация. Не стоит надеяться на дождь в этих регионах.

Ветер будет северо-восточный, восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов по Цельсию, а днем – от 28 до 33 градусов, в южной части – до 35 градусов.

– пишут в Укргидрометцентре.

Отдельно о погоде в столице. В Киеве и области объявлена повышенная пожарная опасность. Температура иногда может достигать 32 градусов по Цельсию.



Пожарная опасность 18 августа / Карта Укргидрометцентра

Температура по Украине

Киев – +30...+32

Ужгород – +30...+32

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +30...+32

Житомир – +30...+32

Винница – +31...+33

Одесса – +31...+33

Николаев – +33...+35

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32



Температура в областных центрах 18 августа / Карта Укргидрометцентра