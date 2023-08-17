Літня спека досить часто є причиною неможливості вийти з дому. Зокрема, синоптики попереджають про підвищену пожежну небезпеку на певних територіях України 18 серпня.

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Прогноз по регіонах

Власне, найбільш слід бути обачними жителям Заходу. У всіх областях цього регіону, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей, оголошену підвищену пожежну небезпеку.

Разом з тим в цій частині нашої держави подекуди дощитиме, а саме – на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті та Чернівеччині.

Остерігатися високих температур та пожеж слід також жителям Центру та частково Півдня – Одеської області та Криму. Хоч і очікується мінлива хмарність, однак без головного убору краще на вулицю не виходити.

Водночас на Півночі та Сході буде сприятлива метеорологічна ситуація. Не варто сподіватися на дощ у цих регіонах.

Вітер буде північно-східний, східний, зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів за Цельсієм, а вдень – від 28 до 33 градусів, у південній частині – до 35 градусів,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Окремо про погоду в столиці. У Києві та області оголошено підвищену пожежну небезпеку. Температура подекуди може досягати 32 градусів за Цельсієм.



Пожежна небезпека 18 серпня / Карта Укргідрометцентру

Температура по Україні

Київ – +30...+32

Ужгород – +30...+32

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +30...+32

Вінниця – +31...+33

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +30...+32

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +30...+32



Температура в обласних центрах 18 серпня / Карта Укргідрометцентру