Так, дожди с грозами могут охватить западные, северные и часть центральных областей.

Актуально Когда в Украине следует ожидать похолодания: известны даты

Хотя синоптик Наталья Диденко утверждает, что существенных осадков в воскресенье не будет.

Жара еще будет держаться

Преимущественно температура воздуха в Украине будет +30...+35. Однако прохладнее будет в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – +29...+31. Поскольку дальше будет немного холоднее, Диденко советует насладиться горячим воздухом.

Прыгать "бомбочкой" в бассейны, пруды и реки, ловить дополнительные веснушки на носу, щеголять белым узорчатым зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема,
– написала синоптик.

Кстати, порывы ветра достигнут 5 – 10 метров за секунду.

Какая погода будет в Киеве

В столице жара достигнет + 32...+34 градусов. Наиболее вероятно, что дождей в Киеве в воскресенье не будет.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 18 июля:

Ужгород – +30...+32

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +31...+33

Черновцы – +30...+32

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +29...+31

Ровно – +30...+32

Житомир – +32...+34

Винница – +31..+33

Одесса – +32...+34

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +29...+31

Сумы – +30...+32

Полтава – +31...+33

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +34...+36

Харьков – +32...+34

Киев – +32...+34


Погода в Украине 18 июля / Карта Укргидрометцентра