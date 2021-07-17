Так, дожди с грозами могут охватить западные, северные и часть центральных областей.
Актуально Когда в Украине следует ожидать похолодания: известны даты
Хотя синоптик Наталья Диденко утверждает, что существенных осадков в воскресенье не будет.
Жара еще будет держаться
Преимущественно температура воздуха в Украине будет +30...+35. Однако прохладнее будет в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – +29...+31. Поскольку дальше будет немного холоднее, Диденко советует насладиться горячим воздухом.
Прыгать "бомбочкой" в бассейны, пруды и реки, ловить дополнительные веснушки на носу, щеголять белым узорчатым зонтиком, минимумом одежды и максимумом солнцезащитного крема,
– написала синоптик.
Кстати, порывы ветра достигнут 5 – 10 метров за секунду.
Какая погода будет в Киеве
В столице жара достигнет + 32...+34 градусов. Наиболее вероятно, что дождей в Киеве в воскресенье не будет.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 18 июля:
Ужгород – +30...+32
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +31...+33
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +29...+31
Ровно – +30...+32
Житомир – +32...+34
Винница – +31..+33
Одесса – +32...+34
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +33...+35
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +29...+31
Сумы – +30...+32
Полтава – +31...+33
Днепр – +33...+35
Запорожье – +33...+35
Донецк – +32...+34
Луганск – +34...+36
Харьков – +32...+34
Киев – +32...+34
Погода в Украине 18 июля / Карта Укргидрометцентра