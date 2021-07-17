Так, дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей.
Актуально Коли в Україні слід очікувати похолодання: відомі дати
Хоча синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що істотних опадів у неділю не буде.
Спека ще триматиметься
Переважно температура повітря в Україні буде +30...+35. Однак прохолодніше буде у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – +29...+31. Оскільки далі буде трішки холодніше, Діденко радить насолодитися гарячим повітрям.
Стрибати "бомбочкою" у басейни, ставки та річки, ловити додаткові веснянки на носа, хизуватися білою візерунчастою парасолькою, мінімумом одежі та максимумом сонцезахисного крему,
– написала синоптикиня.
До речі, пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Яка погода буде у Києві
У столиці спека досягне +32...+34 градусів. Найбільш ймовірно, що дощів у Києві в неділю не буде.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 18 липня:
Ужгород – +30...+32
Львів – +28...+30
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +29...+31
Рівне – +30...+32
Житомир – +32...+34
Вінниця – +31..+33
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +33...+35
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +29...+31
Суми – +30...+32
Полтава – +31...+33
Дніпро – +33...+35
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +34...+36
Харків – +32...+34
Київ – +32...+34
Погода в Україні 18 липня / Карта Укргідрометцентру