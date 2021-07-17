Так, дощі з грозами можуть охопити західні, північні та частину центральних областей.

Актуально Коли в Україні слід очікувати похолодання: відомі дати

Хоча синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що істотних опадів у неділю не буде.

Спека ще триматиметься

Переважно температура повітря в Україні буде +30...+35. Однак прохолодніше буде у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – +29...+31. Оскільки далі буде трішки холодніше, Діденко радить насолодитися гарячим повітрям.

Стрибати "бомбочкою" у басейни, ставки та річки, ловити додаткові веснянки на носа, хизуватися білою візерунчастою парасолькою, мінімумом одежі та максимумом сонцезахисного крему,

– написала синоптикиня.

До речі, пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

У столиці спека досягне +32...+34 градусів. Найбільш ймовірно, що дощів у Києві в неділю не буде.

Зверніть увагу! З понеділка, 19 липня, в Україну прийде похолодання. Температура повітря у деяких регіонах опуститься навіть до +23 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 18 липня: Ужгород – +30...+32 Львів – +28...+30 Івано-Франківськ – +29...+31 Тернопіль – +31...+33 Чернівці – +30...+32 Хмельницький – +31...+33 Луцьк – +29...+31 Рівне – +30...+32 Житомир – +32...+34 Вінниця – +31..+33 Одеса – +32...+34 Миколаїв – +33...+35 Херсон – +33...+35 Сімферополь – +33...+35 Кропивницький – +31...+33 Черкаси – +31...+33 Чернігів – +29...+31 Суми – +30...+32 Полтава – +31...+33 Дніпро – +33...+35 Запоріжжя – +33...+35 Донецьк – +32...+34 Луганськ – +34...+36 Харків – +32...+34 Київ – +32...+34



Погода в Україні 18 липня / Карта Укргідрометцентру