З 20 липня подекуди знову можливі дощі. Синоптики прогнозують пониження температури.
До теми Прогноз погоди на 17 липня: в Україні обіцяють спеку до + 35 і грози
Невелике похолодання буде з 20 липня
Синоптики прогнозують, що протягом 17 – 19 липня в Україні буде +32...+36 градусів. Вночі у ці дні прогнозують орієнтовно +19...+23 градуси.
Саме у вівторок, 20 липня, до нас почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме на задніх лапах. Лише ще трохи затримається на Сході та Півдні,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Однак вона пояснила, що Південь та Схід 20 липня ще втримають +30...+33 градуси. Спека з цих регіонах послабне тільки в другій половині тижня.
У решті областях 20 липня температура в середньому становитиме вже +22...+24 градуси. Ба більше, – подекуди прогнозують дощі. Вночі температура спаде до +13...+18 градусів.
В Україні 20 липня зменшиться спека / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
- 17 липня погода в Україні буде спекотною, температура повітря прогріється до +35 градусів. Захід та Схід накриють грози. Водночас жителі центральних та південних областей зможуть насолодитися ясною погодою.
- Станом на ранок 17 липня через зливи в Україні без світла було 60 населених пунктів.
- Зокрема на Закарпатті (55), Луганщині (3) та Донеччині (2).