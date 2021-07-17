З 20 липня подекуди знову можливі дощі. Синоптики прогнозують пониження температури.

До теми Прогноз погоди на 17 липня: в Україні обіцяють спеку до + 35 і грози

Невелике похолодання буде з 20 липня

Синоптики прогнозують, що протягом 17 – 19 липня в Україні буде +32...+36 градусів. Вночі у ці дні прогнозують орієнтовно +19...+23 градуси.

Саме у вівторок, 20 липня, до нас почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме на задніх лапах. Лише ще трохи затримається на Сході та Півдні,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Однак вона пояснила, що Південь та Схід 20 липня ще втримають +30...+33 градуси. Спека з цих регіонах послабне тільки в другій половині тижня.

У решті областях 20 липня температура в середньому становитиме вже +22...+24 градуси. Ба більше, – подекуди прогнозують дощі. Вночі температура спаде до +13...+18 градусів.



В Україні 20 липня зменшиться спека / Дані Укргідрометцентру

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