Найтепліше буде у Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. Температура повітря там прогріється до +35 градусів. Найпрохолоднішою областю стане Одеська – там прогнозують +29 градусів.

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Жителі Києва надалі потерпатимуть від спеки. В українській столиці синоптики прогнозують +34 градуси. Водночас бонусом буде ясне та сонячне небо.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "саме антициклон тримає Україну вже тривалий час у полоні спеки, бо блокує, затуляє нас від дощових атмосферних фронтів та не дає свіжішому повітрю прорватися".

Проте кмітливі циклони, аж за Скандинавією та над Ісландією, та їхні атмосферні фронти поступово розхитують ці підвалини високого атмосферного тиску, сухого повітря та сильної спеки,

– розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 17 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +31...+33

Рівне – +31...+33

Житомир – +31...+33

Вінниця – +30...+32

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +31...+33

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +32...+34