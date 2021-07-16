Теплее всего будет в Николаеве, Херсоне и Запорожье. Температура воздуха там прогреется до +35 градусов. Самой "холодный" областью станет Одесская – там прогнозируют +29 градусов.

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Жители Киева в дальнейшем будут страдать от жары. В украинской столице синоптики прогнозируют +34 градуса. В то же время бонусом будет ясное и солнечное небо.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "именно антициклон держит Украину уже длительное время в плену жары, потому что блокирует, закрывает нас от дождевые атмосферные фронты и не дает более свежему воздуху прорваться".

Однако сообразительные циклоны, аж за Скандинавией и над Исландией, и их атмосферные фронты постепенно расшатывают эти слои высокого атмосферного давления, сухого воздуха и сильной жары,

– рассказала синоптикиня.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 17 июля

Ужгород – +30 ... +32

Львов – +30 ... +32

Ивано-Франковск – +30 ... +32

Тернополь – +31 ... +33

Черновцы – +31 ... +33

Хмельницкий – +31 ... +33

Луцк – +31 ... +33

Ровно – +31 ... +33

Житомир – +31 ... +33

Винница – +30 ... +32

Одесса – +29 ... +31

Николаев – +33 ... +35

Херсон – +33 ... +35

Симферополь – +32 ... +34

Кропивницкий – +31 ... +33

Черкассы – +30 ... +32

Чернигов – +31 ... +33

Суммы – +30 ... +32

Полтава – +30 ... +32

Днепр – +32 ... +34

Запорожье – +33 ... +35

Донецк – +31 ... +33

Луганск – +31 ... +33

Харьков – +31 ... +33

Киев – +32 ... +34