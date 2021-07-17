С 20 июля местами снова возможны дожди. Синоптики прогнозируют понижение температуры и соответственно уменьшение жары.

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Небольшое похолодание будет с 20 июля

Синоптики прогнозируют, что в течение 17 – 19 июля в Украине будет +32...+36 градусов. Ночью в эти дни прогнозируют ориентировочно +19...+23 градуса.

Именно во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить более свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Лишь еще немного задержится на Востоке и юге,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Однако она объяснила, что Юг и Восток 20 июля еще удержат +30...+33 градуса. Жара по этим регионам ослабнет только во второй половине недели.

В остальных областях 20 июля температура в среднем составит уже +22...+24 градуса. Более того – местами прогнозируют дожди. Ночью температура спадет до +13...+18 градусов.



В Украине 20 июля уменьшится жара / данные Укргидрометцентра

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