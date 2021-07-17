С 20 июля местами снова возможны дожди. Синоптики прогнозируют понижение температуры и соответственно уменьшение жары.
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Небольшое похолодание будет с 20 июля
Синоптики прогнозируют, что в течение 17 – 19 июля в Украине будет +32...+36 градусов. Ночью в эти дни прогнозируют ориентировочно +19...+23 градуса.
Именно во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить более свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Лишь еще немного задержится на Востоке и юге,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Однако она объяснила, что Юг и Восток 20 июля еще удержат +30...+33 градуса. Жара по этим регионам ослабнет только во второй половине недели.
В остальных областях 20 июля температура в среднем составит уже +22...+24 градуса. Более того – местами прогнозируют дожди. Ночью температура спадет до +13...+18 градусов.
В Украине 20 июля уменьшится жара / данные Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
- 17 июля погода в Украине будет жаркой, температура воздуха прогреется до + 35 градусов. Запад и Восток накроют грозы. В то же время жители центральных и южных областей смогут насладиться ясной погодой.
- По состоянию на утро 17 июля из-за ливней в Украине без света было 60 населенных пунктов.
- В частности в Закарпатье (55), Луганской (3) и Донецкой областях (2).