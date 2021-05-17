Погода во вторник, 18 мая, будет богата на осадки и грозы. Без дождя не обойдется ни в одной области Украины. Несмотря на это, будет достаточно тепло.

Циклон накроет полностью всю Украину. Поэтому солнечного безоблачного неба украинцам 18 мая увидеть не удастся.

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Несмотря на непогоду, будет достаточно тепло. Выше всего столбики термометров поднимутся на Харьковщине и Луганщине – +22...+24. Почти такие же показатели в Донецкой области – +21...+23.

На Юге, в Центре и на Севере воздух прогреется в пределах +18...+22. Наиболее прохладно – в западных регионах. Здесь температура будет колебаться в пределах +14...+20.

Что касается Киева, то жителям и гостям столицы тоже нужно будет готовыми к грозе в течение суток и до +18...+20.

В Украине – снова циклон. А поскольку у нас весна и май, то греметь и лить будет, как в мае. То есть, 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть более сильный ветер. Дожди завтра в Украине – везде,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 18 мая

Ужгород – +14...+16

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +17...+19

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +20...+22

Суммы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +18...+20





Прогноз погоды на 18 мая / Карта Укргидрометцентра