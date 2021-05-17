Прогноз погоды на 18 мая: вся Украина – в плену дождей и гроз
Погода во вторник, 18 мая, будет богата на осадки и грозы. Без дождя не обойдется ни в одной области Украины. Несмотря на это, будет достаточно тепло.
Источник:Укргидрометцентр
Циклон накроет полностью всю Украину. Поэтому солнечного безоблачного неба украинцам 18 мая увидеть не удастся.
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Несмотря на непогоду, будет достаточно тепло. Выше всего столбики термометров поднимутся на Харьковщине и Луганщине – +22...+24. Почти такие же показатели в Донецкой области – +21...+23.
На Юге, в Центре и на Севере воздух прогреется в пределах +18...+22. Наиболее прохладно – в западных регионах. Здесь температура будет колебаться в пределах +14...+20.
В Украине – снова циклон. А поскольку у нас весна и май, то греметь и лить будет, как в мае. То есть, 18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может рвануть более сильный ветер. Дожди завтра в Украине – везде,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 18 мая
Ужгород – +14...+16
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +17...+19
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +20...+22
Суммы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +18...+20
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