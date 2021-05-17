Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз
Погода у вівторок, 18 травня, буде багата на опади та грози. Без дощу не обійдеться в жодній області України. Незважаючи на це, буде досить тепло.
Джерело:Укргідрометцентр
Циклон накриє повністю усю Україну. Отож сонячного безхмарного неба українцям 18 травня побачити не вдасться.
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Незважаючи на негоду, буде досить тепло. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Харківщині та Луганщині – +22...+24. Майже такі самі показники на Донеччині – +21...+23.
На Півдні, у Центрі та на Півночі повітря прогріється у межах +18...+22. Найбільш прохолодно – у західних регіонах. Тут температура коливатиметься у межах +14...+20.
В Україні – знову циклон. А, оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Тобто, 18 травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер. Дощі завтра в Україні – скрізь,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 18 травня
Ужгород – +14..+16
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +17...+19
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +17...+19
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +20...+22
Суми – +20...+22
Полтава – +20...+22
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +18...+20
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