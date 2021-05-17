У Мелітополі на Запоріжжі в ніч проти 17 травня вирувала потужна гроза, під час якої випав величезний град. Очевидці повідомляють, що негода завдала шкоди місцевому урожаю.

Град, який випав у Мелітополі, був розміром з пельмені або мале куряче яйце. Фото та відео негоди зняли місцеві жителі.

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Негода в Мелітополі

Сильна гроза в місті супроводжувалася шквальним вітром, громом та блискавкою. Злива тривала не більше 3 годин, однак за цей час випала 10-денна норма опадів.



Величезний град пронісся у Мелітополі / Фото melitopolnews



Град був величезного розміру / Фото Мелитопольграм



Град у Мелітополі пронісся в ніч проти 17 травня / Фото Мелитопольграм

Вранці місцеві ЗМІ опублікували фото, на яких видно, що величезний град пошкодив плоди на деревах.



Град у місті пошкодив плоди на деревах / Фото ria-m.tv

Місцевих мешканців шокував величезний град. Вони коментували подію в соцмережах:

Було страшно;

Я такої блискавки ще не бачила! Правда, прямо світломузика! А град який!!! Ось нам і "люблю грозу на початку травня";

Жах… Знову урожаю не буде.

У Мелітополі випав величезний град: дивіться відео РИА Мелитополь

Величезний град у Мелітополі пронісся в ніч проти 17 травня: дивіться відео

Зверніть увагу! Через негоду 16 травня в Україні без світла через пориви вітру і грози залишилось 120 населених пунктів. Дісталося 5 областям на південному сході та на півночі. Синоптики і рятувальники попереджають, що найближчим часом в Україні зіпсується погода.