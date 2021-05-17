Град розміром у пельмень: під Запоріжжям пронеслася потужна гроза – фото, відео
У Мелітополі на Запоріжжі в ніч проти 17 травня вирувала потужна гроза, під час якої випав величезний град. Очевидці повідомляють, що негода завдала шкоди місцевому урожаю.
Джерело:РІА Мелітополь
Град, який випав у Мелітополі, був розміром з пельмені або мале куряче яйце. Фото та відео негоди зняли місцеві жителі.
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Негода в Мелітополі
Сильна гроза в місті супроводжувалася шквальним вітром, громом та блискавкою. Злива тривала не більше 3 годин, однак за цей час випала 10-денна норма опадів.
Величезний град пронісся у Мелітополі / Фото melitopolnews
Град був величезного розміру / Фото Мелитопольграм
Град у Мелітополі пронісся в ніч проти 17 травня / Фото Мелитопольграм
Вранці місцеві ЗМІ опублікували фото, на яких видно, що величезний град пошкодив плоди на деревах.
Град у місті пошкодив плоди на деревах / Фото ria-m.tv
Місцевих мешканців шокував величезний град. Вони коментували подію в соцмережах:
- Було страшно;
- Я такої блискавки ще не бачила! Правда, прямо світломузика! А град який!!! Ось нам і "люблю грозу на початку травня";
- Жах… Знову урожаю не буде.
У Мелітополі випав величезний град: дивіться відео РИА Мелитополь
Величезний град у Мелітополі пронісся в ніч проти 17 травня: дивіться відео
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