Град размером в пельмень: под Запорожьем пронеслась мощная гроза – фото, видео
В Мелитополе на Запорожье в ночь на 17 мая бушевала мощная гроза, во время которой выпал огромный град. Очевидцы сообщают, что непогода нанесла ущерб местному урожаю.
Источник:РИА Мелитополь
Град, выпавший в Мелитополе, был размером с пельмени или маленькое куриное яйцо. Фото и видео непогоды сняли местные жители.
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Непогода в Мелитополе
Сильная гроза в городе сопровождалась шквальным ветром, громом и молнией. Ливень длился не больше 3 часов, однако за это время выпала 10-дневная норма осадков.
Огромный град выпал в Мелитополе / Фото melitopolnews
Град был огромного размера / Фото Мелитопольграм
Град в Мелитополе выпал в ночь на 17 мая / Фото Мелитопольграм
Утром местные СМИ опубликовали фото, на которых видно, что огромный град повредил плоды на деревьях.
Град в городе повредил плоды на деревьях / Фото ria-m.tv
Местных жителей шокировал огромный град. Они комментировали произошедшее в соцсетях:
- Было страшно;
- Я такой молнии еще не видела! Правда, прямо светомузыка! А град какой!!! Вот нам и "люблю грозу в начале мая";
- Ужас... опять урожая не будет.
В Мелитополе выпал огромный град: смотрите видео РИА Мелитополь
Огромный град в Мелитополе пронесся в ночь на 17 мая: смотрите видео
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