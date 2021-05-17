В Мелитополе на Запорожье в ночь на 17 мая бушевала мощная гроза, во время которой выпал огромный град. Очевидцы сообщают, что непогода нанесла ущерб местному урожаю.

Град, выпавший в Мелитополе, был размером с пельмени или маленькое куриное яйцо. Фото и видео непогоды сняли местные жители.

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Непогода в Мелитополе

Сильная гроза в городе сопровождалась шквальным ветром, громом и молнией. Ливень длился не больше 3 часов, однако за это время выпала 10-дневная норма осадков.



Огромный град выпал в Мелитополе / Фото melitopolnews



Град был огромного размера / Фото Мелитопольграм



Град в Мелитополе выпал в ночь на 17 мая / Фото Мелитопольграм

Утром местные СМИ опубликовали фото, на которых видно, что огромный град повредил плоды на деревьях.



Град в городе повредил плоды на деревьях / Фото ria-m.tv

Местных жителей шокировал огромный град. Они комментировали произошедшее в соцсетях:

Было страшно;

Я такой молнии еще не видела! Правда, прямо светомузыка! А град какой!!! Вот нам и "люблю грозу в начале мая";

Ужас... опять урожая не будет.

В Мелитополе выпал огромный град: смотрите видео РИА Мелитополь

Огромный град в Мелитополе пронесся в ночь на 17 мая: смотрите видео

Обратите внимание! Из-за непогоды 16 мая в Украине без света из-за порывов ветра и грозы остались 120 населенных пунктов. Досталось 5 областям на юго-востоке и на севере. Синоптики и спасатели предупреждают, что в ближайшее время в Украине испортится погода.