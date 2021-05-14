В Запорожье вокруг солнца образовался круг, который несколько смутил горожан. Возник он вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

Необычное природное явление люди имели возможность наблюдать 14 мая. Его фото обнародовали в сети.

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Круг вокруг солнца – гало

Пользователям очень быстро удалось выяснить, что круг, образовавшийся вокруг солнца, имеет название гало.

Стоит отметить, что возникает оно вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Его наиболее распространенной формой является светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

В Украине гало можно наблюдать 70 – 120 раз в год, но оно по большей части малозаметное. Яркое и хорошо заметное появляется 10 – 20 раз в году.

Обратите внимание! Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.