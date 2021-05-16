В Украину 17 мая придут грозы, дождь и шквальный ветер. О I уровне опасности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Днем в южных и центральных областях может выпасть град. Мощные порывы ветра могут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду.

Интересно Жителей Запорожья напугало необычное солнце: видео

В Киеве тоже прогнозируют грозы

В Киеве и Киевской области – тоже непогода. В ГСЧС предупреждают о грозах и желтом уровне опасности.

Обратите внимание! Метеорологическое предупреждение об опасности объявили на всей территории Украины. Во всех областях – потенциально угрожающие погодные условия.

Опасные погодные условия в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

В части областей – повышенная пожарная опасность

Также в части регионов – речь идет о юге, центре и части Востока, а также северо-западных и западных областях – повышенная пожарная опасность.

Повышенная пожарная опасность в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Синоптики пообещали значительное потепление

Отметим, что недавно синоптики пообещали в мае значительное потепление – после резкого похолодания в начале месяца. Воздух должен прогреться до +30 градусов. Однако ожидаемое весеннее тепло придет со значительными осадками.