Непогода будет бушевать: Украину накроют грозы и шквалы
В Украину 17 мая придут грозы, дождь и шквальный ветер. О I уровне опасности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Источник:ГСЧС
Днем в южных и центральных областях может выпасть град. Мощные порывы ветра могут достигать скорости 15 – 20 метров в секунду.
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В Киеве тоже прогнозируют грозы
В Киеве и Киевской области – тоже непогода. В ГСЧС предупреждают о грозах и желтом уровне опасности.
Опасные погодные условия в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра
В части областей – повышенная пожарная опасность
Также в части регионов – речь идет о юге, центре и части Востока, а также северо-западных и западных областях – повышенная пожарная опасность.
Повышенная пожарная опасность в Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Синоптики пообещали значительное потепление
Отметим, что недавно синоптики пообещали в мае значительное потепление – после резкого похолодания в начале месяца. Воздух должен прогреться до +30 градусов. Однако ожидаемое весеннее тепло придет со значительными осадками.
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