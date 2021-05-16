Негода лютуватиме: Україну накриють грози та шквали
В Україну 17 травня прийдуть грози, дощ та шквальний вітер. Про І рівень небезпечності повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуації.
Джерело:ДСНС
Вдень в південних та центральних областях може випасти навіть град. Потужні пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду.
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У Києві теж прогнозують грози
У Києві та Київській області – теж негода. У ДСНС попереджають про грози та жовтий рівень небезпечності.
Небезпечні погодні умови в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
У частині областей – підвищена пожежна небезпека
Також у частині регіонів – мовиться про Південь, Центр та частину Сходу, а також північно-західні та західні області – підвищена пожежна небезпека.
Підвищена пожежна небезпека в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Синоптики пообіцяли значне потепління
Зазначимо, що нещодавно синоптики пообіцяли у травні значне потепління – після різкого похолодання на початку місяця. Повітря має прогрітись до +30 градусів. Проте очікуване весняне тепло прийде зі значними опадами.
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