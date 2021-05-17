Синоптики і рятувальники попереджають, що найближчим часом в Україні зіпсується погода. Деякі області через пориви вітру і грози вже залишилися без електропостачання.

Через ускладнення погодних умов знеструмлені 120 населених пунктів. "Дісталося" 5 областям на південному сході та на півночі. До речі Негода лютуватиме: Україну накриють грози та шквали У яких областях знеструмлені населені пункти Знеструмило населені пункти через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. На 7 ранку 17 травня внаслідок ускладнення погодних умов без світла населення у таких областях: Дніпропетровській – 59;

Херсонській – 29;

Кіровоградській – 27;

Черкаській – 3;

Житомирській – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Негода і далі вируватиме В Україну 17 травня прийдуть грози, дощ та шквальний вітер.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про І рівень небезпечності.

Вдень в південних та центральних областях може випасти навіть град.

Потужні пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду.

В усіх областях України, за прогнозами синоптиків, будуть грози, шквальні вітри і град.

Попередження про погіршення погоди 17 травня / Скриншот

