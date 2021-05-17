Непогода в Украине: без света 120 населенных пунктов
Синоптики и спасатели предупреждают, что в ближайшее время в Украине испортится погода. Некоторые области из-за порывов ветра и грозы уже остались без электроснабжения.
Источник:ГСЧС
Из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пунктов. "Досталось" 5 областям на юго-востоке и на севере.
Кстати Непогода будет бушевать: Украину накроют грозы и шквалы
В каких областях обесточены населенные пункты
Обесточило населенные пункты из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. На 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий без света население в таких областях:
- Днепропетровской – 59;
- Херсонской – 29;
- Кировоградской – 27;
- Черкасской – 3;
- Житомирской – 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Непогода и дальше будет бушевать
- В Украину 17 мая придут грозы, дождь и шквальный ветер.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о и уровне опасности.
- Днем в южных и центральных областях может выпасть град.
- Мощные порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.
- Во всех областях Украины, по прогнозам синоптиков, будут грозы, шквальные ветры и град.
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