Синоптики и спасатели предупреждают, что в ближайшее время в Украине испортится погода. Некоторые области из-за порывов ветра и грозы уже остались без электроснабжения.

Из-за осложнения погодных условий обесточены 120 населенных пунктов. "Досталось" 5 областям на юго-востоке и на севере. Кстати Непогода будет бушевать: Украину накроют грозы и шквалы В каких областях обесточены населенные пункты Обесточило населенные пункты из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. На 7 утра 17 мая в результате осложнения погодных условий без света население в таких областях: Днепропетровской – 59;

Херсонской – 29;

Кировоградской – 27;

Черкасской – 3;

Житомирской – 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Непогода и дальше будет бушевать В Украину 17 мая придут грозы, дождь и шквальный ветер.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о и уровне опасности.

Днем в южных и центральных областях может выпасть град.

Мощные порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

Во всех областях Украины, по прогнозам синоптиков, будут грозы, шквальные ветры и град.

Предупреждение об ухудшении погоды 17 мая / Скриншот

