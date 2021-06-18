Сухо будет на Севере и Востоке. Кроме того, там прогнозируют самую сильную жару. Настоящими летними рекордсменками станут Донецкая и Луганская область. Температура воздуха там прогреется до +30 градусов.
Заметьте Жара и местами дожди: какой будет погода в Украине на Троицу
Средняя дневная температура в Украине составит +27...+29 градусов. Холоднее всего будет в Одессе, Ивано-Франковске и Тернополе. Там прогнозируют от +24 до +27 градусов.
В Киеве синоптики обещают +27...+29. Жители украинской столицы смогут насладиться сухой и солнечной погодой.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 19-го июня в Украине будет жарко. "Свежую" погоду обещают на юго-западе.
Дожди в субботу пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше, в восточном направлении.
Дожди будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и даже градом,
– подчеркнула синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 18 июня:
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +25...+27
Одесса – +24...+26
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +28...+30
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +27...+29