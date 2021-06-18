Сухо буде на Півночі та Сході. Окрім того, там прогнозують найсильнішу спеку. Справжніми літніми рекордсменками стануть Донецька та Луганська область. Температура повітря там прогріється до +30 градусів.

Зауважте Спека й місцями дощі: якою буде погода в Україні на Трійцю

Середня денна температура в Україні становитиме +27...+29 градусів. Найпрохолодніше буде в Одесі, Івано-Франківську та Тернополі. Там прогнозують від +24 до +27 градусів.

У Києві синоптики обіцяють +27...+29. Жителі української столиці зможуть насолодитися сухою та сонячною погодою.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що 19-го червня в Україні буде спекотно. "Найсвіжішу" погоду обіцяють на південному заході.

Дощі у суботу пройдуть в західних областях, з обіду опади просунуться далі, в східному напрямку.

Дощі супроводжуватимуться грозами, подекуди сильними зливами, шквалом та навіть градом,

– наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 18 червня:

Ужгород – +27...+29

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +25...+27

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +27...+29