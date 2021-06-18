Літо все впевненіше набирає оберти в Україні та тішить людей сонцем і теплом. На Трійцю у більшості регіонів очікують спекотну погоду й відсутність опадів, однак не скрізь.

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Погода в регіонах на Трійцю

19 та 20 червня в Україні буде гаряче, повітря прогріється до +24…+30 градусів. Найсвіжіше буде на Одещині, Прикарпатті, Буковині, Вінниччині, Миколаївщині та Криму – +23…27 градусів, натомість на Закарпатті буде +28…+30 градусів.

Більшість територій опади оминуть, однак на Заході та Півдні можливі дощі та грози.



Прогноз погоди на 19 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру



Прогноз погоди на 20 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

21 червня по всій країні світитиме сонце, лише місцями набігатимуть хмарки. Невеликі опади можуть випасти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.

Стовпчики термометрів продовжать сягати все вищих позначок. Найспекотніше буде на Київщині, Донеччині та Луганщині – +30...+32 градусів. На решті території очікують від +27 до +31 градуса.



Прогноз погоди на 21 червня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру