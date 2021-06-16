Оператори поштового зв'язку оприлюднили свої графіки на свята. Як вони працюватимуть, читайте у матеріалі.

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Як працюватиме Укрпошта

Під час святкових днів, зокрема 20 − 21 червня (на Трійцю), та 28 червня (на День Конституції) працюватимуть тільки чергові відділення Укрпошти. В інші дні відділення функціонуватимуть у звичайному режимі.

На сайті компанії оприлюднили перелік відділень Укрпошти, які працюватимуть 20, 21 та 28 червня.

Графік роботи "Нової пошти"

20 червня "Нова пошта" працюватиме у звичайному режимі. Щодо 21 та 28 червня, то відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком неділі. Він може відрізнятися залежно від відділення.

З детальним графіком роботи конкретного відділення можна ознайомитися на сайті компанії.

Довідка. У 2021 році велике свято Трійці жителі України відзначатимуть 20 червня. Через те, що свято випадає у неділю, вихідний переноситься на наступний робочий день, тобто понеділок, 21 червня. День Конституції традиційно відзначають 28 червня, цьогоріч це вже 25-а річниця.

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