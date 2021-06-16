Операторы почтовой связи обнародовали свои графики на праздники. Как они будут работать, читайте в материале.
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Как будет работать Укрпочта
Во время праздничных дней, в том числе 20 – 21 июня (на Троицу) и 28 июня (на День Конституции) будут работать только дежурные отделения Укрпочты. В остальные дни отделения будут функционировать в обычном режиме.
На сайте компании обнародовали перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 20, 21 и 28 июня.
График работы "Новой почты"
20 июня "Новая почта" будет работать в обычном режиме. Относительно 21 и 28 июня, то отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Он может отличаться в зависимости от отделения.
С подробным графиком работы конкретного отделения можно ознакомиться на сайте компании.
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