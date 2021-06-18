Лето все увереннее набирает обороты в Украине и радует людей солнцем и теплом. На Троицу в большинстве регионов ожидают жаркую погоду и отсутствие осадков, однако не везде.

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Погода в регионах на Троицу

19 и 20 июня в Украине будет жарко, воздух прогреется до +24...+30 градусов. Свежее всего будет на Прикарпатье, Буковине, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и Крыму – +23...27 градусов, но на Закарпатье будет +28...+30 градусов.

Большинство территорий осадки обойдут, однако на западе и юге возможны дожди и грозы.



Прогноз погоды на 19 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 20 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

21 июня по всей стране будет светить солнце, лишь местами будут набегать облака. Небольшие осадки могут выпасть в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Столбики термометров продолжат достигать все более высоких отметок. Жарче всего будет в Киевской, Донецкой и Луганской областях – +30...+32 градусов. На остальной территории ожидается от +27 до +31 градуса.



Прогноз погоды на 21 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Справка. В 2021 году День Троицы жители Украины будут отмечать 20 июня. Так что праздник выпадает в воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день – понедельник, 21 июня.