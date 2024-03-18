Вместо того, чтобы радовать украинцев солнышком, весна будет поливать их слезами. Насколько "депрессивным" будет ее настроение 19 марта, читайте дальше.

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"Печальная погода"

Итак, гражданам Украины снова следует приготовить зонтики. Ведь от севера до юга, от запада до востока пройдут дожди. Как отмечают синоптики, сухо будет только на Закарпатье. Однако солнечных лучей и там не дождутся.

Средняя температура воздуха составит 5 – 7 градусов тепла. Ну, что же, по крайней мере, на два градуса теплее, чем в понедельник.

Где будет идти снег

Жителям западных областей весна подарит, так сказать, дополнительный бонус в виде мокрого снега. Также именно на Западе столбик термометра будет показывать цифру меньше средней температуры воздуха в Украине. Здесь она будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Где-то будет немного теплее. Например, в Ужгороде обещают плюс 6 – плюс 8, а на Волыни – плюс 4 – плюс 6. Где-то будет немного холоднее, например в Черновцах, где столбик термометра не поднимется выше 3 градусов тепла.

Какая погода в областных центрах

Киев – +5...+7

Ужгород – +6...+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +8...+10

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9...+11

Донецк – +9...+11

Луганск – +10...+12

Харьков – +8...+10

Прогноз погоды на 19 марта / Фото Укргидрометцентр