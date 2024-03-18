Россия постоянно угрожает использованием ядерного оружия, поэтому стоит отметить, что в Европе еще в 2015 году развернули американскую систему противоракетной обороны высшего эшелона. Кроме этого, с 2022 года в Европе полноценно работают два основных элемента противоракетной обороны США в Европе Aegis Ashore, которые размещены в Польше и Румынии.

Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Возможности комплексов

Эти два объекта еще в 2020 году должны были получить на вооружение последнюю версию специальной ракеты Standard Missile – 3 (SM-3). А сами являются фактически наземными комплексами, которые повторяют часть ракетных эсминцев, которые несут боевое дежурство в Средиземном море и Атлантике.

Для того чтобы понять, смогут ли эти противоракетные комплексы США в Европе сбить межконтинентальные баллистические ядерные ракеты, которые Россия может запустить по Украине, нужно сконцентрироваться именно на вопросе возможностей этих двух Aegis Ashore. "Польский" комплекс расположен в 500 километрах от границы с Украиной и в 1000 километрах от Киева, а "румынский" в 380 километрах и 850 километрах соответственно, однако это укладывается в известные характеристики комплексов.

Согласно заявленным характеристикам, номинальное покрытие обоих Aegis Ashore не только перекрывает Украину, но и заходят далеко вглубь территории России. При этом даже превышают официально объявленную дальность SM-3 в 1200 километров. Однако есть еще несколько важных нюансов.

Чем дольше летят ракеты, тем сложнее их сбить

Важно помнить, что речь идет о перехвате межконтинентальных баллистических ракет, которые поднимаются уже в космос на высоты более 1000 километров – в разы выше высоты орбиты МКС. Речь идет о таких ракетах, как "Тополь", его модернизация "Ярс", Р-36М2 "Воевода" или модернизация "Сармат" и другие.

И в этой ситуации любой пуск даже одной такой ракеты почти сразу будет зафиксирован. Кроме этого, ее будут пытаться максимально быстро сбить. Потому что чем дольше летят межконтинентальные баллистические ракеты, тем сложнее становится их сбивать, потому что после отработки третьей ступени начинается процесс разделения боевых частей и выпуск ложных целей.

Поэтому получается, что Aegis Ashore на самом деле прикрывает не Украину, а накрывает часть позиционных районов российских межконтинентальных баллистических ракет 7-й, 14-й, 28-й и 54-й ракетных дивизий вооруженных "Ярсами".

В то же время у России, кроме межконтинентальных баллистических ракет, есть тактическое ядерное оружие. Для их перехвата на такой дальности SM-3 будут не действенными. Но задачу перехватить эти ракеты в США и многих странах НАТО возложена на Patriot PAC3.

Patriot спасает тысячи жизней в Украине