По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях температура воздуха будет держаться на отметке 25 градусов тепла днем. А вот ночью столбики термометра будут показывать местами лишь 9 градусов тепла.
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Какой будет погода 19 сентября в Украине
Синоптики прогнозируют на этот день переменную облачность. В большинстве регионов сутки пройдут без осадков.
Дожди прогнозируют лишь местами в юго-западной части и в Крыму. Они будут кратковременными.
Ветер будет восточный и северо-восточный – 7 – 12 метров в секунду. А в южных, также местами в восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура в большинстве регионах ночью будет 9 – 14 градусов тепла, а на юге – 12 – 17.
Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов тепла. В Карпатах будет прохладнее – 15 – 20.
Погода в городах Украины
- Киев +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +23...+25
- Ровно +21...+23
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +21...+23
- Николаев +23...+25
- Херсон +23...+25
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +23...+25
- Чернигов +23...+25
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +23...+25
- Запорожье +22...+24
- Донецк +21...+23
- Луганск +22...+24
- Харьков +23...+25
Погода на 19 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра