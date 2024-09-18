По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях температура воздуха будет держаться на отметке 25 градусов тепла днем. А вот ночью столбики термометра будут показывать местами лишь 9 градусов тепла.

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Какой будет погода 19 сентября в Украине

Синоптики прогнозируют на этот день переменную облачность. В большинстве регионов сутки пройдут без осадков.

Дожди прогнозируют лишь местами в юго-западной части и в Крыму. Они будут кратковременными.

Ветер будет восточный и северо-восточный – 7 – 12 метров в секунду. А в южных, также местами в восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура в большинстве регионах ночью будет 9 – 14 градусов тепла, а на юге – 12 – 17.

Днем воздух прогреется до 21 – 26 градусов тепла. В Карпатах будет прохладнее – 15 – 20.

Погода в городах Украины

Киев +22...+24

Ужгород +21...+23

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +23...+25

Ровно +21...+23

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +21...+23

Николаев +23...+25

Херсон +23...+25

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +23...+25

Чернигов +23...+25

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк +21...+23

Луганск +22...+24

Харьков +23...+25

Погода на 19 сентября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра