За даними Укргідрометцентру, у деяких областях температура повітря триматиметься на позначці 25 градусів тепла вдень. А от уночі стовпчики термометра показуватимуть подекуди лише 9 градусів тепла.
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Якою буде погода 19 вересня в Україні
Синоптики прогнозують на цей день мінливу хмарність. У більшості регіонів доба мине без опадів.
Дощі прогнозують лише місцями у південно-західній частині та у Криму. Вони будуть короткочасними.
Вітер буде східний та північно-східний – 7 – 12 метрів за секунду. А у південних, також місцями у східних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у більшості регіонах вночі буде 9 – 14 градусів тепла, а на півдні – 12 – 17.
Удень повітря прогріється до 21 – 26 градусів тепла. У Карпатах буде прохолодніше – 15 – 20.
Погода у містах України
- Київ +22...+24
- Ужгород +21...+23
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +23..+25
- Рівне +21...+23
- Житомир +22...+24
- Вінниця +22...+24
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +23...+25
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +23...+25
- Суми +22...+24
- Полтава +22...+24
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +21...+23
- Луганськ +22..+24
- Харків +23...+25
Погода на 19 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру