Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров покажут до +12 градусов.
Важно В первый день зимы без света остались жители более 50 городов и сел
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Источник: фейсбук Наталки Диденко
Синоптик отметила, что 2 декабря температура воздуха повысится. В течение дня потеплеет до +4...+9 градусов, на юге даже до +7...+13 градусов. Свежее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской областях – столбики термометров там покажут +2...+5 градусов.
Также, как рассказала Диденко, 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7 – 14 метров в секунду, а местами и 15 – 20 метров за секунду.
В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на Западе и Севере Украины. На остальной территории – ничего серьезного,
– заметила синоптик.
По ее словам, в Киеве 2 декабря возможны небольшие осадки. Ветер – юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью будет до 3 градусов мороза, а днем потеплеет до +7 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западной Украине будет падать незначительный снег, который будет быстро таять. В целом небо будет пасмурным и неприветливым, но температура воздуха не будет опускаться ниже +6...+8 градусов днем. Ночью серьезных "минусов" тоже не будет. На Востоке же наоборот будет солнечно. Никаких снегов или дождей. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.
В северных регионах солнце изредка будет прятаться за облаками. В отдельных областях возможен снег и дождь. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. А ночью температура опустится до -1...-3 градусов. На Юге будет кардинально противоположная ситуация – солнечно, сухо и до +12 градусов.
Облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков, +5...+7 градусов.
Погода в городах Украины 2 декабря
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +7...+9
Одесса – +9...+11
Николаев – +9...+11
Херсон – +10...+12
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
2 декабря важнее будет температура воздуха, потому что она, хотя и коротко, но все же повысится. В четверг в Украине в течение дня потеплеет до +4...+9 градусов, на Юге даже до +7...+13 градусов. Свежее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, +2...+5 градусов.
Дальше по важности – ветер. 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7 – 14 метров в секунду, а местами и 15 – 20 метров в секунду. И теперь наконец об осадках.
В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь (так как – потепление) на Западе и Севере Украины. На остальной территории – ничего серьезного. В Киеве завтра местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью до 3 мороза, днем потеплеет до +7 градусов!