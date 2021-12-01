Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров покажут до +12 градусов.

Важно В первый день зимы без света остались жители более 50 городов и сел

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Источник: фейсбук Наталки Диденко

Синоптик отметила, что 2 декабря температура воздуха повысится. В течение дня потеплеет до +4...+9 градусов, на юге даже до +7...+13 градусов. Свежее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской областях – столбики термометров там покажут +2...+5 градусов.

Также, как рассказала Диденко, 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7 – 14 метров в секунду, а местами и 15 – 20 метров за секунду.

В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на Западе и Севере Украины. На остальной территории – ничего серьезного,

– заметила синоптик.

По ее словам, в Киеве 2 декабря возможны небольшие осадки. Ветер – юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью будет до 3 градусов мороза, а днем потеплеет до +7 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западной Украине будет падать незначительный снег, который будет быстро таять. В целом небо будет пасмурным и неприветливым, но температура воздуха не будет опускаться ниже +6...+8 градусов днем. Ночью серьезных "минусов" тоже не будет. На Востоке же наоборот будет солнечно. Никаких снегов или дождей. Столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

В северных регионах солнце изредка будет прятаться за облаками. В отдельных областях возможен снег и дождь. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов. А ночью температура опустится до -1...-3 градусов. На Юге будет кардинально противоположная ситуация – солнечно, сухо и до +12 градусов.

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков, +5...+7 градусов.

Погода в городах Украины 2 декабря

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +7...+9

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +3...+5

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 2 декабря / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

2 декабря важнее будет температура воздуха, потому что она, хотя и коротко, но все же повысится. В четверг в Украине в течение дня потеплеет до +4...+9 градусов, на Юге даже до +7...+13 градусов. Свежее будет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, +2...+5 градусов.

Дальше по важности – ветер. 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7 – 14 метров в секунду, а местами и 15 – 20 метров в секунду. И теперь наконец об осадках.

В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь (так как – потепление) на Западе и Севере Украины. На остальной территории – ничего серьезного. В Киеве завтра местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью до 3 мороза, днем потеплеет до +7 градусов!