Найтепліше буде на півдні. Там стовпчики термометрів покажуть аж до +12 градусів.

Важливо У перший день зими без світла залишилися жителі понад 50 міст і сіл

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня зауважила, що 2 грудня температура повітря підвищиться. Протягом дня потепліє до +4...+9 градусів, на півдні навіть до +7...+13 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, стовпчики термометрів там покажуть +2...+5 градусів.

Також, як розповіда Діденко, 2 грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7 – 14 метрів за секунду, а місцями й 15 – 20 метрів за секунду.

Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ на заході та півночі України. На решті території – нічого серйозного,

– зауважила синоптикиня.

За її словами, у Києві 2 грудня можливі невеликі опади. Вітер – південно-західний, рвучкий, некомфортний. Вночі буде до 3 градусів морозу, а вдень потепліє до +7 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні падатиме незначний сніг, який буде швидко танути. Загалом небо буде похмурим та непривітним, але температура повітря не опускатиметься нижче за +6...+8 градусів вдень. Вночі серйозних "мінусів" також не буде. На сході ж навпаки буде сонячно. Ніяких снігів чи дощів. Стовпчики термометрів покажуть +4...+6 градусів.

У північних регіонах сонце зрідка ховатиметься за хмарами. В окремих областях можливий сніг та дощ. Вдень повітря прогріється до +3...+5 градусів. А вночі температура опуститься до -1...-3 градусів. На півдні буде кардинально протилежна ситуація – сонячно, сухо та до +12 градусів.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Уночі, можливо, пройде дрібний сніг. Весь день, починаючи з ранку, мине без опадів, +5...+7 градусів.

Погода в містах України 2 грудня

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – 5...+7

Вінниця – +7...+9

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 2 грудня / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

2 грудня важливішою буде температура повітря, бо вона, хоча й коротко, але все ж підвищиться. У четвер в Україні протягом дня потепліє до +4...+9 градусів, на Півдні навіть до +7...+13 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, +2...+5 градусів.

Далі по важливості – вітер. 2 грудня пориви південно-західного вітру досягатимуть 7-14 метрів за секунду, а місцями й 15-20 метрів за секунду. І тепер нарешті про опади.

Найближчої доби мокрий сніг переходитиме у дощ (бо ж - потепління) на Заході та Півночі України. На решті території – нічого серйозного. У Києві завтра місцями невеликі опади. Вітер південно-західний, рвучкий, некомфортний. Вночі до 3 морозу, вдень потепліє до +7 градусів!