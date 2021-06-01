Какой будет погода во второй день лета

Температура воздуха в Украине 2 июня будет колебаться в пределах +15...+19 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и порывистый ветер.

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На Западе будет прохладно – +15...+17 градусов. На Закарпатье температура воздуха прогреется на один градус больше. К счастью, дождя не обещают, только солнышко.

Без осадков будут также северо-западные области, Чернигов и Сумы. Жителям востока, юга и центра придется носить с собой зонтик. Температура воздуха там составит +16...+19 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, на юге все-таки возможны незначительные прояснения.

Влажная погода охватит большинство областей Украины. Ожидаются дожди, местами грозы, порывистый и сильный ветер,

– рассказала синоптик.

В Киеве будет свежо и ветрено. Столбики термометров прогнозируют на уровне +16...+18 градусов. Небо будет солнечным, однако небольшой дождь может выпасть.

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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 2 июня

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 2 июня / Карта Укргидрометцентра