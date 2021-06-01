Какой будет погода во второй день лета
Температура воздуха в Украине 2 июня будет колебаться в пределах +15...+19 градусов. Синоптики прогнозируют дожди, местами грозы и порывистый ветер.
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На Западе будет прохладно – +15...+17 градусов. На Закарпатье температура воздуха прогреется на один градус больше. К счастью, дождя не обещают, только солнышко.
Без осадков будут также северо-западные области, Чернигов и Сумы. Жителям востока, юга и центра придется носить с собой зонтик. Температура воздуха там составит +16...+19 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, на юге все-таки возможны незначительные прояснения.
Влажная погода охватит большинство областей Украины. Ожидаются дожди, местами грозы, порывистый и сильный ветер,
– рассказала синоптик.
В Киеве будет свежо и ветрено. Столбики термометров прогнозируют на уровне +16...+18 градусов. Небо будет солнечным, однако небольшой дождь может выпасть.
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Прогноз погоды в городах Украины на среду, 2 июня
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 2 июня / Карта Укргидрометцентра