Столбики термометра по всей Украине будут колебаться от +6...+16 градусов. Холоднее всего днем будет в столице.
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Прогноз погоды в регионах
В северных областях Украины осадки прогнозируются на весь день. Температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+11 градусов. Такой же будет ситуация в Центре, на Востоке и на Севере, однако там будет теплее.
На Западе Украины погода будет теплой и сухой. Столбики термометра будут колебаться в пределах +10...+13 градусов. Ночью в некоторых областях температура опустится до +1...+3 градусов, а в Закарпатье – до -1...+1.
В Киеве будет прохладнее. Кроме осадков, которые синоптики прогнозируют на весь день, ночью в столице возможны заморозки до -1 градуса.
Погода в городах Украины
Ужгород – +10...+12
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +13...+15
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +8...+10
Сумы – +8...+10
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +6...+11
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / Карта Укргидрометцентра.