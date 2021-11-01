Стовпчики термометра по всій Україні коливатимуться від +6...+16 градусів. Найхолодніше вдень буде у столиці.
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Прогноз погоди в регіонах
У північних областях України опади прогнозують на увесь день. Температура повітря коливатиметься в межах +8...+11 градусів. Такою ж буде ситуація в Центрі, на Сході, та на Півночі, однак там буде дещо тепліше.
На Заході України погода буде теплою та сухою. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +10...+13 градусів. Однак уночі у деяких областях температура опуститься до +1...+3 градусів, а на Закарпатті – до -1...+1.
У Києві буде найпрохолодніше. Окрім опадів, які синоптики прогнозують на весь день, уночі в столиці можливі заморозки до -1 градуса.
Погода в містах України
Ужгород – +10...+12
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +8...+10
Суми – +8...+10
Полтава – +10...+12
Дніпро – +10...+12
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +6...+11
Прогноз погоди в Україні на 2 листопада / Карта Укргідрометцентру