Стовпчики термометра по всій Україні коливатимуться від +6...+16 градусів. Найхолодніше вдень буде у столиці.

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Прогноз погоди в регіонах

У північних областях України опади прогнозують на увесь день. Температура повітря коливатиметься в межах +8...+11 градусів. Такою ж буде ситуація в Центрі, на Сході, та на Півночі, однак там буде дещо тепліше.

На Заході України погода буде теплою та сухою. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +10...+13 градусів. Однак уночі у деяких областях температура опуститься до +1...+3 градусів, а на Закарпатті – до -1...+1.

У Києві буде найпрохолодніше. Окрім опадів, які синоптики прогнозують на весь день, уночі в столиці можливі заморозки до -1 градуса.

Погода в містах України

Ужгород – +10...+12

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +10...+12

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +6...+11