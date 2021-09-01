2 сентября Украину накроет холодный фронт с северо-запада. Холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе – +14 градусов.

Важно Возможны подтопления и оползни: на Западе ощутимо поднимется вода в реках

Какие регионы накроют дожди

Теплее всего в среду будет на Юге и в Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. На Херсонщине будет на градус теплее – +21...+23 градусов. Однако синоптики предупреждают о вероятных осадках в этих регионах.

Дождливо будет также на Востоке и в Центре. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

На Западе будет солнечно

В западных регионах будет свежо и прохладно. Осадков синоптики не прогнозируют, небо должно быть ясным. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в среду Украину накроет штормовой ветер. В Киеве она прогнозирует похолодание – +14...+15 градусов и дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября:

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20..+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков –+17...+19

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентра