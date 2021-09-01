2 сентября Украину накроет холодный фронт с северо-запада. Холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе – +14 градусов.
Важно Возможны подтопления и оползни: на Западе ощутимо поднимется вода в реках
Какие регионы накроют дожди
Теплее всего в среду будет на Юге и в Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. На Херсонщине будет на градус теплее – +21...+23 градусов. Однако синоптики предупреждают о вероятных осадках в этих регионах.
Дождливо будет также на Востоке и в Центре. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.
На Западе будет солнечно
В западных регионах будет свежо и прохладно. Осадков синоптики не прогнозируют, небо должно быть ясным. Максимальная температура воздуха составит +17 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, в среду Украину накроет штормовой ветер. В Киеве она прогнозирует похолодание – +14...+15 градусов и дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на 2 сентября:
Ужгород – +17...+19
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +21...+23
Симферополь – +20..+22
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков –+17...+19
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 2 сентября / Карта Укргидрометцентра