Лето ушло, однако оставило после себя аномально высокие показатели термометра. Синоптики предупреждают, что в течение первой недели сентября по всей Украине, кроме Одесской области и Крыма, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Опять те же +30

В понедельник, 2 сентября, средняя температура днем составит 28 – 30 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 21 – 19 градусов тепла.

Можно сказать, что во всех областях погода будет одинаковой. Немного жарче будет на востоке и юге. Там на термометре будут виднеться показатели от 30 до 33 градусов. В других регионах температура будет колебаться от 28 до 31.

Где будут дожди

В то же время именно в южных и восточных регионах ожидаются грозы. Заливать будет Херсонщину, Крым, Донецкую область, Луганскую, Днепропетровскую и Запорожскую.

Какая погода в областных центрах

  • Киев +28...+30
  • Ужгород +29...+31
  • Львов +28...+30
  • Ивано-Франковск +28...+30
  • Тернополь +28...+30
  • Черновцы +29...+31
  • Хмельницкий +28...+30
  • Луцк +29...+31
  • Ровно +28...+30
  • Житомир +29...+31
  • Винница +29...+31
  • Одесса +28...+30
  • Николаев +30...+32
  • Херсон +30...+32
  • Симферополь +28...+30
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +29...+31
  • Чернигов +29...+31
  • Сумы +28...+30
  • Полтава +29...+31
  • Днепр +30...+32
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +31...+33
  • Луганск +30...+32
  • Харьков +30...+32

погода на 2 сентября

Прогноз погоды на 2 сентября / Скриншот Укргидрометцентр