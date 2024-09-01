Лето ушло, однако оставило после себя аномально высокие показатели термометра. Синоптики предупреждают, что в течение первой недели сентября по всей Украине, кроме Одесской области и Крыма, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Опять те же +30
В понедельник, 2 сентября, средняя температура днем составит 28 – 30 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 21 – 19 градусов тепла.
Можно сказать, что во всех областях погода будет одинаковой. Немного жарче будет на востоке и юге. Там на термометре будут виднеться показатели от 30 до 33 градусов. В других регионах температура будет колебаться от 28 до 31.
Где будут дожди
В то же время именно в южных и восточных регионах ожидаются грозы. Заливать будет Херсонщину, Крым, Донецкую область, Луганскую, Днепропетровскую и Запорожскую.
Какая погода в областных центрах
- Киев +28...+30
- Ужгород +29...+31
- Львов +28...+30
- Ивано-Франковск +28...+30
- Тернополь +28...+30
- Черновцы +29...+31
- Хмельницкий +28...+30
- Луцк +29...+31
- Ровно +28...+30
- Житомир +29...+31
- Винница +29...+31
- Одесса +28...+30
- Николаев +30...+32
- Херсон +30...+32
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +29...+31
- Чернигов +29...+31
- Сумы +28...+30
- Полтава +29...+31
- Днепр +30...+32
- Запорожье +29...+31
- Донецк +31...+33
- Луганск +30...+32
- Харьков +30...+32
Прогноз погоды на 2 сентября / Скриншот Укргидрометцентр