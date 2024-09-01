Літо пішло, однак залишило по собі аномально високі показники термометра. Синоптики попереджають, що протягом першого тижня вересня по всій Україні, окрім Одещини та Криму, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Знову ті самі +30

У понеділок, 2 вересня, середня температура вдень становитиме 28 – 30 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 21 – 19 градусів тепла.

Можна сказати, що у всіх областях погода буде однаковою. Трохи спекотніше буде на сході та півдні. Там на термометрі виднітимуться показники від 30 до 33 градусів. В інших регіонах температура коливатиметься від 28 до 31.

Де будуть дощі

Водночас саме у південних та східних регіонах очікуються грози. Заливатиме Херсонщину, Крим, Донеччину, Луганщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Яка погода в обласних центрах

Київ +28...+30

Ужгород +29...+31

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +28...+30

Тернопіль +28...+30

Чернівці +29...+31

Хмельницький +28...+30

Луцьк +29...+31

Рівне +28...+30

Житомир +29...+31

Вінниця +29...+31

Одеса +28...+30

Миколаїв +30...+32

Херсон +30...+32

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +30...+32

Черкаси +29...+31

Чернігів +29...+31

Суми +28...+30

Полтава +29...+31

Дніпро +30...+32

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +31...+33

Луганськ +30...+32

Харків +30...+32

Прогноз погоди на 2 вересня / Скриншот Укргідрометцентр