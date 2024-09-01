Коли ж прийде похолодання й чи буде воно різким, якої погоди чекати у вересні, жовтні та листопаді – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Діана Кривобок.

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Погода на осінь 2024 року

Початок вересня в Україні буде теплим. Подекуди навіть збережеться літній характер погоди. Ба більше, похолодання найближчими днями не очікується.

Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури. Але це ми ще будемо уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися,

– сказала Діана Кривобок.

Наразі температура повітря залишається високою. Зокрема, вдень +30 градусів, а подекуди й більше. Втім, +40 вже чекати не варто.

Таких затяжних хвиль тепла, як у липні, вже не буде,

– наголосила експертка.

До речі, сильних опадів синоптики також не прогнозують. Подекуди можуть бути короткочасні грозові дощі.

Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Йому притаманне зниження температури й послаблення саме грозової діяльності, адже грози – це літній процес,

– зауважила представниця Укргідрометцентру.

Додала, що за попередніми розрахунками, місячна кількість опадів очікується 37 – 76 міліметрів. У Карпатах більше, зокрема, 97 – 111 міліметрів. Для вересня це в межах норми.

Тим часом середня місячна температура передбачається в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14. Це на 2 градуси вище за норму.

Цікаво! Згідно з аналізом, протягом попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. У Карпатах і подекуди Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях навіть у першій декаді вересня. Сніг у вересні фіксували тільки на високогір'ї Карпат. Втім, за словами Кривобок, поки що заморозки не очікуються. У першій декаді вересня їх точно не буде.

Також експертка розповіла, що метеорологічне літо закінчиться, коли середня добова температура буде на рівні +15 градусів декілька днів поспіль, не змінюючись. Можливо, це станеться у другій декаді вересня.

Загалом протягом останніх років вересень спостерігається доволі теплим, як для осіннього місяця. Тож тенденції, що він буде цього року холодним чи теплим, ми не можемо сказати. Розпочнеться з тепла, а далі буде видно,

– зазначила синоптикиня.

До речі, якщо розділити три місяці на категорії, то вересень у нас теплий, жовтень характеризується теплими періодами, утім, вже прохолодніше, а листопад – уже більш похмурий.

Зазвичай листопад є перехідним місяцем від осені до зими, що робить його контрастним. У цей період можуть спостерігатися як залишки тепла, так і значні похолодання. Якщо тепло зберігається, то зазвичай це відбувається в першій половині місяця. Проте щороку погодні умови можуть змінюватися,

– розповіла Діана Кривобок.

Також експертка відповіла, чи буде в Україні бабине літо. Зауважила, що цей термін народний. Йдеться про період теплої погоди, який спостерігається кожного року. Зокрема, це тиждень або певна кількість днів, коли є тепла погода, і вона здається незвичною саме для цього місяця. Наприклад, різко похолодало, є заморозки, а вдень потепліло умовно до +15 градусів.

"Звісно, цього року вони можуть бути, це не виключення. Але коли саме – буде відомо, коли знизиться температура", – зазначила синоптикиня Укргідрометцентру.