Прогноз погоды на 20 мая: будет прохладно, в части областей солнечно, в другой – дожди

Погода в Украине в среду, 20 мая, будет прохладной и на большинстве территорий солнечной. Дожди пройдут в восточных и южных областях. Средняя температура составит +16...+18 градусов.

У середу, 20 травня, дощі прогнозують на Сході, у Сумській області та на Півдні, окрім Криму, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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У західних та центральних областях може накрапати, однак епізодично. На решті територій буде сонячно.

Вітер дутиме північно-західний, поривчастий.

Стовпчики термометрів вночі піднімуться до +8…+12 градусів, на Півдні – до +10…+15 градусів. Вдень в Україні температура становитиме +14…+19 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +23 градусів.

У Києві суттєві дощі малоймовірні, вночі буде +10 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів.

Прогноз погоди на середу, 20 травня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на середу, 20 травня, від Укргідрометцентру