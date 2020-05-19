Прогноз погоди на 20 травня: буде прохолодно, у частині областей сонячно, в іншій – дощі
Погода в Україні у середу, 20 травня, буде прохолодною та на більшості територій сонячною. Дощі пройдуть у східних та південних областях. Середня температура становитиме +16…+18 градусів.
У середу, 20 травня, дощі прогнозують на Сході, у Сумській області та на Півдні, окрім Криму, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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У західних та центральних областях може накрапати, однак епізодично. На решті територій буде сонячно.
Вітер дутиме північно-західний, поривчастий.
Стовпчики термометрів вночі піднімуться до +8…+12 градусів, на Півдні – до +10…+15 градусів. Вдень в Україні температура становитиме +14…+19 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +23 градусів.
У Києві суттєві дощі малоймовірні, вночі буде +10 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів.
Прогноз погоди на середу, 20 травня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +14…+16
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