Неймовірно спекотний травень: у Туреччині фіксують температурні рекорди
У Туреччині впродовж останніх днів фіксують рекордну температуру повітря. Стовпчики термометрів у Мугла та Анталії перетнули позначку у +40 градусів.
Починаючи з 14 травня, Туреччина перебуває в потоці гарячих повітряних мас з Північної Африки, повідомляє TRT Haber.
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За інформацією метеорологів, температура повітря на 10 – 12 градусів перевищує сезонну норму.
На півдні Туреччини, в Анталії, 17 травня теж зафіксували температурний рекорд: стовпчики термометрів піднялися до +40 градуса. Це на 1,3 градуса вище, ніж було 75 років тому.
Якою була температура в інших регіонах
- У провінції Мугла температура повітря прогрілася до рекордних +46 градусів.
- В Ізмірі, яке вважають перлиною Егейського моря, було 38 градусів.
- В Адані термометри досягли +40 градусів.
- В Едірне було +35 градусів.
- Гаряче повітря розтопило асфальт у Токаті.
- У Стамбулі температура перевищила +30 градусів.
Синоптики прогнозують, що спека протримається у Туреччині щонайменше до 18 травня.
Зверніть увагу! Європейські міста 12 травня засипало снігом. Висота снігового пориву подекуди становила до 10 сантиметрів.