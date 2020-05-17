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Неймовірно спекотний травень: у Туреччині фіксують температурні рекорди

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Спека у Туреччині у травні 2020: у країні фіксують рекорди
У Туреччині фіксують температурні рекорди / trthaber.com

У Туреччині впродовж останніх днів фіксують рекордну температуру повітря. Стовпчики термометрів у Мугла та Анталії перетнули позначку у +40 градусів.

Починаючи з 14 травня, Туреччина перебуває в потоці гарячих повітряних мас з Північної Африки, повідомляє TRT Haber.

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За інформацією метеорологів, температура повітря на 10 – 12 градусів перевищує сезонну норму.

На півдні Туреччини, в Анталії, 17 травня теж зафіксували температурний рекорд: стовпчики термометрів піднялися до +40 градуса. Це на 1,3 градуса вище, ніж було 75 років тому.

Якою була температура в інших регіонах

  • У провінції Мугла температура повітря прогрілася до рекордних +46 градусів.
  • В Ізмірі, яке вважають перлиною Егейського моря, було 38 градусів.
  • В Адані термометри досягли +40 градусів.
  • В Едірне було +35 градусів.
  • Гаряче повітря розтопило асфальт у Токаті.
  • У Стамбулі температура перевищила +30 градусів.

Синоптики прогнозують, що спека протримається у Туреччині щонайменше до 18 травня.

Зверніть увагу! Європейські міста 12 травня засипало снігом. Висота снігового пориву подекуди становила до 10 сантиметрів.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Погода Новини Туреччини
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