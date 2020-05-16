COVID-19 не відступає: Туреччина запровадила комендантську годину

Уряд Туреччини запровадив комендантську годину в 15 провінціях країни. Триватиме обмеження чотири дні, починаючи з опівночі 15 травня.

Турки залишаться вдома

Зокрема, комендантську годину запровадили у столиці – Анкарі та найбільш населеному місті – Стамбулі. Про це повідомляє Hurriyet.

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На вихідних 16 – 17 травня закриті навіть ринки та продовольчі магазини. 18 – 19 травня їх відчинять, проте лише на обмежений час – з 10:00 до 16:00. Не поширюється обмеження на пекарні, вони прийматимуть покупців.

Уперше комендантську годину у Туреччині запровадили на дві доби 11 – 12 квітня. Мовилось про заборону виходити з дому – лише за потреби у найближчий магазин. Проте населення про обмеження повідомили за кілька годин до їх початку. Тому люди масово кинулись до супермаркетів, де створили величезні черги. Після цього у Туреччині різко зросла кількість хворих на COVID-19.

Карантин у Туреччині

На початку квітня у Туреччині оголосили про низку карантинних обмежень. З дому без нагальної потреби заборонили виходити молоді до 20 років та літнім людям – після 60.

у Туреччині оголосили про низку карантинних обмежень. З дому без нагальної потреби заборонили виходити молоді до 20 років та літнім людям – після 60. Була оголошена 15-денна заборона на в'їзд та виїзд з 31 провінції, у тому числі – зі Стамбула, Анкари та Ізміра.

Заборонені масові зібрання. Обов'язковий масковий режим.

Влада Туреччини оголосила, що країна пройде через чотири етапи зняття обмежень . Поступове відновлення міжнародного авіасполучення розпочнеться 12 червня 2020 року.

. Поступове відновлення міжнародного авіасполучення розпочнеться 12 червня 2020 року. Усіх пасажирів, що прибуватимуть в турецькі аеропорти, з 1 червня 2020 року тестуватимуть на коронавірус.

Готелі Туреччини влітку 2020 року працюватимуть з цілою низкою обмежень. Турецький уряд ухвалив рішення про те, що вони можуть бути заповнені максимум на 60%.

Статистика коронавірусу у Туреччині

Станом на 16 травня в Туреччині виявили понад 146 тисяч випадків коронавірусу, 4 055 людей померли, більше ніж 106 тисяч одужали.