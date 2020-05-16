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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

COVID-19 не отступает: Турция ввела комендантский час

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Турция ввела комендантский час 15.05.20202 - 19.05.2020
В Турции ввели комендантский час / Time magazine

Правительство Турции ввело комендантский час в 15 провинциях страны. Продлятся ограничения четыре дня, начиная с полуночи 15 мая.

Турки останутся дома

В частности, комендантский час ввели в столице – Анкаре и наиболее населенном городе – Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.

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На выходных 16 – 17 мая будут закрыты даже рынки и продовольственные магазины. 18 – 19 мая их откроют, но только на ограниченное время – с 10:00 до 16:00. Не распространяется ограничение на пекарни, они будут принимать покупателей.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11 – 12 апреля. Речь шла о запрете выходить из дома – только по необходимости в ближайший магазин. Однако населению об ограничениях сообщили за несколько часов до их начала. Поэтому люди массово бросились в супермаркеты, где создали огромные очереди. После этого в Турции резко возросло количество больных COVID-19.

Карантин в Турции

  • В начале апреля в Турции объявили о карантине. Из дома без необходимости запретили выходить молодежи до 20 лет и пожилым людям – после 60.
  • Был объявлен ​​15-дневный запрет на въезд и выезд из 31 провинции, в том числе – из Стамбула, Анкары и Измира.
  • Запрещены массовые собрания. Обязательный масочный режим.
  • Власти Турции объявили, что страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений. Постепенное восстановление международного авиасообщения начнется 12 июня 2020 года.
  • Всех пассажиров, прибывающих в турецкие аэропорты, с 1 июня 2020 года будут тестировать на коронавирус.
  • Отели Турции летом 2020 года будут работать с целым рядом ограничений. Турецкое правительство приняло решение о том, что они могут быть заполнены максимум на 60%.

Статистика коронавируса в Турции

По состоянию на 16 мая в Турции обнаружили более 146 тысяч случаев коронавируса, 4 055 человек умерли, более 106 тысяч выздоровели.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Турции
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