COVID-19 не отступает: Турция ввела комендантский час
Правительство Турции ввело комендантский час в 15 провинциях страны. Продлятся ограничения четыре дня, начиная с полуночи 15 мая.
Турки останутся дома
В частности, комендантский час ввели в столице – Анкаре и наиболее населенном городе – Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.
Читайте также Без теста не впускать: в аэропортах Турции будут проверять на COVID-19
На выходных 16 – 17 мая будут закрыты даже рынки и продовольственные магазины. 18 – 19 мая их откроют, но только на ограниченное время – с 10:00 до 16:00. Не распространяется ограничение на пекарни, они будут принимать покупателей.
Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11 – 12 апреля. Речь шла о запрете выходить из дома – только по необходимости в ближайший магазин. Однако населению об ограничениях сообщили за несколько часов до их начала. Поэтому люди массово бросились в супермаркеты, где создали огромные очереди. После этого в Турции резко возросло количество больных COVID-19.
Карантин в Турции
- В начале апреля в Турции объявили о карантине. Из дома без необходимости запретили выходить молодежи до 20 лет и пожилым людям – после 60.
- Был объявлен 15-дневный запрет на въезд и выезд из 31 провинции, в том числе – из Стамбула, Анкары и Измира.
- Запрещены массовые собрания. Обязательный масочный режим.
- Власти Турции объявили, что страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений. Постепенное восстановление международного авиасообщения начнется 12 июня 2020 года.
- Всех пассажиров, прибывающих в турецкие аэропорты, с 1 июня 2020 года будут тестировать на коронавирус.
- Отели Турции летом 2020 года будут работать с целым рядом ограничений. Турецкое правительство приняло решение о том, что они могут быть заполнены максимум на 60%.
Статистика коронавируса в Турции
По состоянию на 16 мая в Турции обнаружили более 146 тысяч случаев коронавируса, 4 055 человек умерли, более 106 тысяч выздоровели.