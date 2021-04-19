Погода в Украине, 20 апреля, будет дождливой. В большинстве областей похолодает на несколько градусов, местами будет сильный ветер и грозы. В Карпатах прогнозируют ливни.

В Украине 20 апреля температура воздуха ночью опустится до +3...+7 градусов, зато днем будет теплее – +9...+15 градусов.

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Какая погода будет 20 апреля в регионах Украины

Теплее всего будет на Закарпатье – днем воздух прогреется до +13...+ 15 градусов, а холоднее всего – на Днепропетровщине и Полтавщине – +9...+11 градусов.

Синоптик Наталья Диденко объясняет, что 20 апреля в Украину придет циклон, который и принесет дожди на всей территории Украины.

Из-за Черного моря в Украину 20 апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре,

– пишет Наталья Диденко.

Из-за циклона ночью будет дождливо на юге Украины, а затем вихрь вернется на территорию восточной и центральной части страны. Местами дожди будут сильными. Кроме осадков, в восточных областях возможен еще сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

На западе Украины вероятны грозы, а в Карпатах – ливни. На Киевщине и Винничине серьезных осадков не предусматривают.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве погода 20 апреля будет прохладной – ночью + 3...+6 градусов, зато днем – +10...+12 градусов. Возможен дождь. Кроме того, в столице будет северный, порывистый ветер.

Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным,

– заключает синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 20 апреля

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы м +10...+12

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +10...+12

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 20 апреля / данные Укргидрометцентра