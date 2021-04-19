Прогноз погоды на 20 апреля: Украину накроют дожди и грозы
Погода в Украине, 20 апреля, будет дождливой. В большинстве областей похолодает на несколько градусов, местами будет сильный ветер и грозы. В Карпатах прогнозируют ливни.
Источник:Укргидрометцентр
В Украине 20 апреля температура воздуха ночью опустится до +3...+7 градусов, зато днем будет теплее – +9...+15 градусов.
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Какая погода будет 20 апреля в регионах Украины
Теплее всего будет на Закарпатье – днем воздух прогреется до +13...+ 15 градусов, а холоднее всего – на Днепропетровщине и Полтавщине – +9...+11 градусов.
Синоптик Наталья Диденко объясняет, что 20 апреля в Украину придет циклон, который и принесет дожди на всей территории Украины.
Из-за Черного моря в Украину 20 апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре,
– пишет Наталья Диденко.
Из-за циклона ночью будет дождливо на юге Украины, а затем вихрь вернется на территорию восточной и центральной части страны. Местами дожди будут сильными. Кроме осадков, в восточных областях возможен еще сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
На западе Украины вероятны грозы, а в Карпатах – ливни. На Киевщине и Винничине серьезных осадков не предусматривают.
Какой будет погода в Киеве
В Киеве погода 20 апреля будет прохладной – ночью + 3...+6 градусов, зато днем – +10...+12 градусов. Возможен дождь. Кроме того, в столице будет северный, порывистый ветер.
Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным,
– заключает синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 20 апреля
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +10...+12
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы м +10...+12
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +12...+14
Харьков – +10...+12
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 20 апреля / данные Укргидрометцентра
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