Погода в Україні, 20 квітня, буде дощовою. У більшості областей похолоднішає на кілька градусів, подекуди буде сильний вітер та грози. У Карпатах прогнозують зливи.

В Україні 20 квітня температура повітря вночі опуститься до +3...+7 градусів, натомість вдень буде тепліше – +9...+15 градусів.

До теми З Чорного моря переміститься атмосферний вихор: днями Україну накриють дощі та грози

Яка погода буде 20 квітня в регіонах України

Найтепліше буде на Закарпатті – вдень повітря прогріється до +13...+15 градусів, а найхолодніше – на Дніпропетровщині та Полтавщині – +9...+11 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснює, що 20 квітня в Україну прийде циклон, який і принесе дощі на всій території України.

Із-за Чорного моря в Україну 20 квітня переміститься атмосферний вихор з низьким тиском у центрі,

– пише Наталка Діденко.

Через циклон вночі дощитиме на півдні України, а згодом вихор поверне на територію східної та центральної частини країни. Подекуди дощі будуть сильними. Окрім опадів, у східних областях можливий ще сильний вітер з поривами до 22 метрів за секунду.

На заході України ймовірні грози, а в Карпатах – зливи. На Київщині та Вінничині серйозних опадів не передбачають.

Якою буде погода в Києві

У Києві погода 20 квітня буде прохолодною – вночі +3...+6 градусів, натомість вдень – +10...+12 градусів. Можливий дощ. Крім того, в столиці буде північний, рвучкий вітер.

Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною,

– підсумовує синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 20 квітня

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 20 квітня / Дані Укргідрометцентру