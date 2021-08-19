В целом температура воздуха будет комфортной – +25...+27 градусов. И только кое-где столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.

Важно Резкое изменение погоды: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Осадки в западных областях будут маловероятны. В то же время небо весь день будет в плену облаков. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Зато восток будет страдать от ливней и гроз. Кроме того, там прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +28...+30 градусов.

На севере будет сухо и тепло. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, но осадки не прогнозируют. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Часть южных областей тоже будет в плену непогоды. Грозовые тучи обойдут только Одесщину и Николаевщину. Там следует ждать +25...+27 градусов.

В Киеве ясное небо будет только утром, остальной день будет облачным. В то же время осадков в столице не будет. Воздух там прогреется до +25...+27 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Как рассказала синоптик, 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны.

В центре, на юге, севере 20 августа будет усиливаться ветер. Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, на Западе предполагается +21...+26 градусов, в восточных областях – +25...+30 градусов,

– написала Наталья Диденко.



Над Украиной бушует циклон Фридолин / Фото из фейсбука Натальи Диденко

Прогноз погоды в городах Украины 20 августа

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +25...+27



Какой будет погода 20 августа / Фото Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Уточненные прогностические модели говорят нам о том, что 24 августа в Киеве ожидается дождь и гроза. Ночью и утром осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице подвинется атмосферный фронт, который и обусловит периодические грозовые дожди.

Крайне это важно, так как множество маленьких и больших мероприятий планируется на День Независимости. Дождь предполагается 24 августа на Западе и Севере Украины. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму на День Независимости ожидается сухая солнечная погода.

Но возвращаемся к ближайшим суткам. 20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, на Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны. В центре, на юге, севере завтра будет усиливаться ветер.

Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24...+ 28 градусов, на Западе предполагается +21...+26 градусов, в восточных областях +25...+30 градусов. В Киеве завтра, 20 августа, дожди маловероятны, в течение дня ожидается около +25 градусов.