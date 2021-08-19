Загалом температура повітря буде комфортною – +25...+27 градусів. І лише подекуди стовпчики термометрів підніматимуться до +30 градусів.

Важливо Різка зміна погоди: в Одесі оголосили штормове попередження

Опади у західних областях будуть малоймовірні. Водночас небо весь день буде у полоні хмар. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. Натомість схід потерпатиме від злив та гроз. Крім того, там прогнозують пориви вітру до 12 метрів на секунду. Температура повітря складатиме +28...+30 градусів.

На півночі буде сухо та тепло. Сонце там зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Частина південних областей також буде у полоні негоди. Грозові хмари обійдуть лише Одещину та Миколаївщину. Там слід чекати +25...+27 градусів.

У Києві ясне небо буде лише вранці, решта дня буде хмарною. Водночас опадів у столиці не буде. Повітря там прогріється до +25...+27 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня, 20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні.

У центрі, на півдні, півночі 20 серпня посилюватиметься вітер. Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24...+28 градусів, на заході передбачається +21...+26 градусів, у східних областях – +25...+30 градусів,

– написала Наталка Діденко.



Над Україною вирує циклон Фридолін / Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Прогноз погоди у містах України 20 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +25...+27



Якою буде погода 20 серпня / Фото Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Уточнені прогностичні моделі говорять нам про те, що 24 серпня у Києві очікується дощ та гроза. Вночі та вранці опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.

Вкрай це важливо, адже безліч малих і великих заходів планується на День Незалежності. Дощ передбачається 24 серпня на Заході та Півночі України. У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.

Але повертаємося до найближчої доби. 20 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні. У центрі, на півдні, півночі завтра посилюватиметься вітер.

Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24...+28 градусів, на заході передбачається +21...+26 градусів, у східних областях +25...+30 градусів. У Києві завтра, 20 серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25 градусів.