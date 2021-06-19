На Троицу украинцев будет радовать тепло, однако будут огорчать осадки, которые охватят большинство областей.

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Погода 20 июня в регионах

Синоптики прогнозируют дожди и грозы почти по всей территории страны. Сухо будет только в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской областях и Крыму.

Несмотря на осадки, во всех регионах будет жарко, в среднем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Свежее всего будет в Одесской области – +23...+25 градусов, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой – +24...+26 градусов. В то же время самых высоких отметок термометры будут достигать в Закарпатской, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Донецкой – 28...+30 градусов, на Луганщине будет +29...+31 градус.

Ветер будет дуть восточный, разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет сухо, а температура воздуха составит +28...+30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 20 июня:

Ужгород – 28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – 28...+30

Житомир – 28...+30

Винница – +26...+28

Одесса – +23...+25

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – 25...+27

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +27...+29

Чернигов – 28...+30

Суммы – 28...+30

Полтава – 28...+30

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – 28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +27...+29

Киев – 28...+30



Прогноз погоды на 20 июня / Карта Укргидрометцентра