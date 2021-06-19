На Трійцю українців тішитиме тепло, однак засмучуватимуть опади, які охоплять більшість областей.
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Погода 20 червня в регіонах
Синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій території країни. Сухо буде лише на Чернігівщині, Сумщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Криму.
Попри опади, у всіх регіонах буде спекотно, у середньому повітря прогріється до +26...+28 градусів. Найсвіжіше буде в Одеській області – +23...+25 градусів, а також в Івано-Франківській та Чернівецькій – +24...+26 градусів. Натомість найвищих позначок термометри сягатимуть на Закарпатті, Рівненщині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині та Донеччині – +28...+30 градусів, на Луганщині буде +29...+31 градус.
Вітер дутиме східний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві буде сухо, а температура повітря становитиме +28...+30 градусів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 20 червня:
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +28...+30
Житомир – +28...+30
Вінниця – +26...+28
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +27...+29
Київ – +28...+30